I to ma być dziennikarz?! Kurski: Jeśli przerżniemy wybory, nie odbudujemy się przez lata

eRKa 26.3.19 18:10

Co PiS zaczął robić, to musi koniecznie dalej kontynuować, by SUWEREN uwierzył, że żyje w swoim kraju, a nie w kolonii niewolników na potrzeby okupanta Unii i Niemców. Po to poprzedni NIErząd sprzedał kolonizatorom przemysł i gospodarkę kraju, by puścić Polki i Polaków z torbami na żebry za granicę, bo dla nich Polska miała być NIENORMALNOŚCIĄ, gdzie ONI zarabiali dziesiątki tysięcy złotych, a naród ochłapy żebracze - za 2,50 zł na godz. Według ich tylko głupi lub złodziej za 6 tyś. zł pracuje. Dlatego PiS to zmienił i teraz co niektórym to się nie podoba, a komu /? oszustom, złodziejom i n-kaście co cały czas zamiatała nie wygodne sprawy pod dywan.

Dlatego przytoczę tu jedno zdanie, że wiara czyni cuda i może uleczyć nie jedną ranę, a brak wiary jest szatańskim celem wroga, który chce zabrać ją ludziom, a potem duszę, by później takim głupiutkim i pozbawionym ciałem bez wiary, duszy i wartości narodowych pokierować do swych złych i podłych czynów. To tyle dla ludzi bez wiary i duszy, pozbawionych wartości narodowych, bo być POLAKIEM, to trzeba być z tego DUMNYM. MOTTO - szanujmy się, to będziemy szanowani przez innych.