I to jest transfer! Z szarej strefy - do kieszeni Polaków!!!

Premier powiedział, że zarysowanych jest kilka podstawowych obszarów. – Pierwszy to redukcja szeroko rozumianej szarej strefy. Tu wprowadzamy konsekwentnie obrót bezgotówkowy. Tutaj nasze rozwiązania, które skutecznie zapobiegają przemytowi; pakiet paliwowy, pakiet SENT I, SENT II, SENT III, wywóz refundowanych leków (...), tam kryję się dziesiątki działań, dziesiątki ustaw – wyjaśnił.