I to jest NORMALNE?! Feministki złożyły życzenia dzieciom: Masturbacja jest OK!

Heteryk 3.6.19 11:16

A ja nie rozumiem skąd u niekatolików taka fascynacja genitaliami , skąd to ograniczanie człowieczeństwa tylko do jego seksualności. Naturalne zainteresowanie dzieci seksem, naturalnie się rozwinie aż dziecko samo zapyta. Tysiące lat się to sprawdzało, a dziś to jakaś chora obsesja. Paradoksalnie, im więcej sie edukuje, tym więcej zboczeń, niechcianych ciąż i zbrodni na tle seksualnym. I żaden mądrala nie wyciąga z tego wniosków: Takie zaciukanie lewacką ideologią , która wolność definiuje jako swobodę seksualną: jako wolność bez ponoszenia odpowiedzialności za swoje radosne ' seksualne eksperymenty"..Człowiek sprowadzony do obszarów od pasa w dół..:((((