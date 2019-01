I to jest 'mowa miłości'! Totalnej miłości! Sadurski o Kaczyńskim: Moralny gnom

Niedawno Sadurski chciał zakładać "Obywatelski Trybunał Stanu", teraz postanowił politycznie wykorzystać tragedię w Gdańsku, co jednak nie przeszkodziło mu oskarżyć o to samo prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

"Celowo czekałem z tym komentarzem. Ostentacyjna wizyta Kaczyńskiego na Wawelu w dniach żegnania Adamowicza oznacza wypowiedzenie z jego strony Wojny Trumien. 'Nasza trumna jest ważniejsza niż wasza', takie jest przesłanie. Jest to tak obrzydliwe, że aż zapiera dech. Moralny gnom"- napisał Sadurski na Twitterze.

Pytanie, co by było, gdyby prezes PiS przyjechał do Gdańska pożegnać śp. Pawła Adamowicza... Jak widać, "mowa miłości" nie jest najmocniejszą stroną tych, którzy najwięcej krzyczą o "nienawiści" obecnego rządu.