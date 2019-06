I to jest konkret! Czaputowicz: Domagamy się od UE zaostrzenia tonu wobec Rosji

michu 17.6.19 19:46

Zwłaszcza po uchwaleniu przez Dumę tzw ustawy 447 i podpisaniu jej przez Putina ;). Ponoć jakiś minister ruski już ośmielił się wezwać Polskę do przygotowania ustawodastwa w tej sprawie ;). Ponadto ruski ambasador ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski domagając się szczególnego traktowania TVN (ponoć w tej polskiej stacji jakiś rusek ma swoje udziały no to wiadomo z jakiej strony będą koloryzować i na opinię wpływać). ;)