I to jest dopiero sondaż!!! PiS znów NOKAUTUJE konkurencję

Nie po to PiS łamie Konstytucje i traktaty unijne, zawłaszczając państwo i krok za krokiem wprowadza drogą zamachu stanu kato-faszystowska DYKTATURĘ, by oddać władzę w uczciwych i wolnych wyborach. PiS chce utrwalić kato-faszystowska władzę, opanowując sądownictwo i prokuraturę do wakacji, a to ostatnia bariera przed dyktaturą i terrorem.

