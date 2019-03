I to jest dopiero miłość!!! Zakochany bocian od 16 lat wraca z Afryki do niepełnosprawnej ukochanej

Więź bocianów zacieśniła się, jednak na jesieni Klepetan poleciał do ciepłych krajów, jak to ma w zwyczaju wiele gatunków ptaków. Ze względu na niepełnosprawność, ukochana nie mogła mu towarzyszyć. Na wiosnę ptak powrócił jednak do swojej partnerki. Było to szesnaście lat temu. Klepetan co roku przylatuje do Maleny i pokonuje ok. 14 tysięcy kilometrów.