I to jest CUD!!! Św. Charbel zoperował jej nowotwór

Może i Ciebie to spotka ! W Libanie miał miejsce cud. Kobieta posiadająca zmiany nowotworowe tętnic została zoperowana przez zmarłego dawno mnicha, wielkiego cudotwórcę kościoła maronickiego!

My w Polsce, może zbyt często pod wpływem „kultury oświeceniowej” myślimy o świętych jedynie jako o „wzorach życia”. Tymczasem oni realnie działają i my także możemy tego doświadczyć! Może także i tobie św. Charbel lub inny święty Kościoła Katolickiego zrobi operację na ciele ?

Kobieta opowiada swoją historię

Na oficjalnej stroni internetowej sanktuarium św. Charbela, które znajduje się w Annaya w Libanie, czytamy opowiadanie pewnej kobiety: „Nazywam się Nohad, jestem żoną Semaan el-Chamy, z Mezarib w Jbeil. Mam 55 lat. wychowałam dwanaścioro dzieci (siedmiu synów i pięć córek). Zachorowałam na ciężki paraliż nóg, ramion i ust. Z tego powodu 9 stycznia 1993 roku Dr. Joseph Chamy, kardiolog skierował mnie na oddział intensywnej terapii. Po wielu konsultacjach, badaniach rentgenowskich uznano, że moje porażenie że porażenie jest spowodowane niedrożnością tętnic mózgowych i ich wewnętrznymi zmianami. Przypadłości tej nie da się wyleczyć, a jedynym ratunkiem dla mnie jest operacyjne wstawienie elementów z tworzywa sztucznego. Polecieli mi pójść do domu i oczekiwać na termin operacji, która miała mieć miejsce za trzy miesiące. Wówczas mój najstarszy syn Saad, udał się do Annaya i przyniósł mi poświęcony olej i ziemię z grobu Świętego Charbela. Kiedy moja córka rozsmarowała go na moim ciele, czułam wówczas jak drży moja dłoń i stopa. Wyszłam ze szpitala po 9 dniach. W domu nie opuszczałam łóżka. Mój mąż pomagał mi dojść iść do łazienki, a moje dzieci dawały mi jedzenie i wodę przez słomkę. Tak spędziłam następne trzy dni po opuszczeniu szpitala. W tym czasie śniło mi się, że wchodzę po schodach w pustelni w Annaya wśród pielgrzymów, a podczas Mszy Św. Charbel dawał mi komunię.” Była to jakby mistyczna zapowiedź tego co miało stać się w najbliższym czasie i co w znaczący sposób wpłynie zarówno na życie kobiety jak i na wzrost kultu św Charbela.

Naprawdę została zoperowana !

Posłuchajmy dalej opowieści Chami: „Wówczas, o czwartej nocy, we czwartek 22 stycznia 1993, a także w piątek rano, cierpiałam na okropne bóle głowy i prawego boku. Zaczęłam modlić się do Matki Boskiej i św Charbela, mówiąc: "Co ja zawiniłam? Dlaczego to mnie się przytrafia? Cóż za grzech popełniłam, by zasłużyć na to wszystko? Wychowałam dwanaścioro dzieci, doznawałam wiele cierpienia, dużo się modliłam i byłam wytrwała. Ja ja jednak nie narzucam Tobie Boże swojej woli. Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, albo zabrać moją duszę. I możesz to uczynić kiedykolwiek chcesz. "Kobieta zatem powierzyła się opiece Pana Boga pięknymi słowami oddając się zupełnie w jego wolę. Nie doznała zawodu! Opowiada: „Kiedy Mój mąż i dzieci odeszły na trochę, aby odpocząć o godzinie 11 w nocy miałam sen: Widziałam oślepiające światło wypełniające mój pokój i dwóch mnichów zbliżających się do mojego łóżka; jeden z nich położył rękę na mojej szyi i powiedział: "Jestem tutaj, ciebie zoperować" Odwróciłam się, ale nie mogłam zobaczyć jego twarzy, ponieważ oślepiające światło wychodziło z jego ciała i oczu. I powiedziałam: "Ojcze, dlaczego chcesz wykonać operację? Podobno tylko to może mi pomóc" On odpowiedział: "Zrobię to. Jestem Charbel i przyszedłem właśnie po to." Wówczas spojrzałam na statuetkę Maryi Panny stojącą obok mojego łóżka i powiedziałam: "Dziewico Maryjo, proszę wstawiaj się w za mną. Jak mnisi zamierzają wykonać operację i zszywać nacięcie bez znieczulenia?" Kobieta popatrzyła z ufnością na figurkę Maryi, stojącą między dwoma mnichami. Opowiada: „W tym momencie poczułam straszny ból, to św Charbel przecinał moją szyję. Kiedy skończył operację, drugi mnich podszedł do mnie trzymając poduszkę, pomógł mi usiąść prosto, układając ją za plecami i dał mi kubek wody który ustawiono obok mnie, wyjmując z niego słomkę. Włożył rękę pod głowę i powiedział mi: "Pij tę wodę". Powiedziałam do niego: "Ojcze, nie mogę pić bez słomki". Wówczas on odpowiedział "Przeprowadziliśmy operację, teraz możesz pić i chodzić"

Na prawdę została uzdrowiona !

W tym momencie obudziłam się i stwierdziłam, że połykam wodę normalnie, a ja sama siedziałam w ten sposób w jaki sposób w jaki mnisi kazali mi usiąść. Spojrzałam na figurkę Maryi która stała w tym samym miejscu co w wizji. Wtedy poczułam ból szyi której nieświadomie dotknęłam i zrozumiałam, że mogę używać poruszać moja nogą. Spontanicznie uklękłam przed figurką Maryi i portretem świętego Charbela, aby im podziękować. Potem poszłam do łazienki, spojrzałam w lustro i zobaczył dwa nacięcia na mojej szyi; jedno po lewej, a drugie po prawej stronie, z których każde miało około 12 cm. Była druga nad ranem, gdy sama poszłam do pokoju mojego męża i zapaliłam światło. Mój mąż spojrzał na mnie i powiedział głośno: "Jak to, wstałaś sama? możesz upaść i zrobić sobie krzywdę! "Złapałam go za rękę i powiedziałam:" Nie martw się. Święty Charbel mnie zoperował. Mogę chodzić ... "