I ten człowiek był premierem - WOT to ZOMO Kaczyńskiego!!!

"Obrona Terytorialna jest antypolska" - powiedział na antenie TVN24 były premier, Kazimierz Marcinkiewicz. Skąd tak radykalny sąd? Ano stąd, że Wojska Obrony Terytorialnej to nic innego, jak współczesne ZOMO!

"To jest ZOMO. Jedyne skojarzenie, jakie mam, to jest ZOMO. W wojnach, które się dziś toczą, tego typu jednostki są mięsem armatnim. To są jednostki, które niewiele potrafią" - powiedział dalej Marcinkiewicz.

"To jest marnowanie pieniędzy na wojsko" - skomentował samozwańczy ekspert ds. wojskowych. Jak dodał, oddziały OT "będą też indoktrynowane". "Bzdura kompletna, to jest antypolskie, bo to jest wyrzucanie pieniędzy na przekupywanie młodych" - perorował Marcinkiewicz.

Jak tłumaczył, Antoni Macierewicz to człowiek oderwany od rzeczywistości i groźny. "Jeśli patrzymy na działanie Antoniego Macierewicza przez ostatnich 25 lat, to widzimy, że on żyje w innym świecie, że z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. W związku z tym wszystko, co on robi, jest groźne" - przekonywał były premier.

23.11.2016, 10:50