I TAK się chroni młodych ludzi! Ziobro wypowiada WOJNĘ handlarzom dopalaczami!!!

Tak zwane dopalacze są bardziej niebezpieczne niż "tradycyjne" narkotyki. Młodzi ludzie mają do nich ułatwiony dostęp. Te tanie i, co gorsza- legalne- narkotyki już od lat 80. zbierają śmiertelne żniwo na świecie, a od mniej więcej dekady- również w Polsce. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro zorganizował dziś brieing prasowy w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce w minionym tygodniu województwie łódzkim. 10 osób zmarło, a 2 znajdują się w ciężkim stanie w wyniku zażycia dopalaczy. Zatrzymano dziś 9 osób podejrzewanych o sprzedaż tego rodzaju środków.

Handlarze tzw. dopalaczami zostali zatrzymani

Na dzisiejszej konferencji prasowej (2 sierpnia 2018 roku) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak poinformowali o intensywnych czynnościach podejmowanych przez prokuraturę i Policję w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce w ciągu ostatniego tygodnia w województwie łódzkim, w których śmierć poniosło 10 osób w wyniku zażycia tzw. dopalaczy, a 2 kolejne znajdują się w ciężkim stanie.

- W toku dotychczas podjętych czynności zatrzymano 9 osób podejrzewanych o sprzedaż tzw. dopalaczy – wskazał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Spośród zatrzymanych 6 osób podejrzanych jest o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia wielu osób, w związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych – tzw. dopalaczy. Spośród nich osoby, przy których ujawniono substancje psychotropowe, środki odurzające lub tzw. dopalacze, podejrzane są także o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zarzuty z tej ustawy przedstawiono także mężczyźnie, przy którym ujawniono narkotyki. Jedna osoba podejrzana jest o nielegalne posiadanie broni.

Prokuratorzy wraz z biegłymi lekarzami ustalają teraz, czy pomiędzy śmiercią pokrzywdzonych, a zażyciem tzw. dopalaczy, zachodzi związek przyczynowo – skutkowy. Ustalenia te mogą mieć wpływ na treść zarzutów stawianych podejrzanym.

- Aktualnie sprawcom ogłoszono zarzuty między innymi z art. 165 kodeksu karnego, jednak nie wykluczona jest zmiana tej kwalifikacji na zabójstwo z zamiarem ewentualnym – wskazał Zbigniew Ziobro.

Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Z uwagi na charakter czynów zarzucanych podejrzanym, ich skutków w postaci śmierci młodych osób oraz ewentualną możliwość zarzucenia im zbrodni zabójstwa, prokuratorzy uznali za konieczne zastosowanie wobec nich najsurowszych środków zapobiegawczych.

- Sąd na wniosek prokuratorów dotychczas zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 5 podejrzanych. Pozostałe wnioski prokuratury będą rozpoznane jutro – poinformował Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak.

Substancje, które były przedmiotem obrotu, są częstokroć określane jako „narkotyki projektowane" lub „dopalacze". W działaniu przypominają amfetaminę lub kokainę. Powodują wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, tachykardię, a nawet zatrzymanie akcji serca. Nadużywanie tych substancji prowadzi do zaburzeń i utraty pamięci, bezsenności, ataków paniki i agresji, halucynacji, depresji, a nawet psychoz z myślami samobójczymi.

- Apeluję do wszystkich młodych ludzi, by pod żadnym pozorem nie próbowali zażywać tzw. dopalaczy, bowiem mogą one zawierać substancje niebezpieczne nie tylko dla ich zdrowia, ale również życia – powiedział Prokurator Generalny.

Obecnie przez łódzkie i bełchatowskie prokuratury prowadzonych jest 12 postępowań dotyczących zgonów związanych z zażyciem tzw. dopalaczy. Kierownictwo prokuratury już podjęło decyzję, że sprawą zajmie się jeden z Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Cały czas prowadzone są intensywne, wspólne czynności prokuratury i Policji, mające na celu ustalenie wszystkich osób, do których mogły trafić niebezpieczne substancje, a także wszystkich sprawców, którzy zamieszani są w ten przestępczy proceder.

Prokuratura i Policja nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów.

