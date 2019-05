I STAŁO SIĘ! Schetyna 'połyka' Nowoczesną!

Początkiem końca ugrupowania ma być likwidacja klubu parlamentarnego.Nowoczesnej. Jego członkowie mają przejść do klubu PO-KO. Według ustaleń Onetu, miałoby to nastąpić już na początku czerca, "ponieważ Schetyna potrzebuje jakiegoś sukcesu po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego".

"I tak ma to być ogłoszone – jako sukces i wielkie zjednoczenie. Rozmowy na ten temat prowadzi Adam Szłapka z Mariuszem Witczakiem, delegowanym do tego przez Schetynę. Nie robi tego przewodnicząca Katarzyna Lubnauer, ponieważ nie chciał tego szef PO"-mówi źródło cytowane przez portal. W zamian za przejście do klubu PO-KO liderzy N. mieliby otrzymać dobre miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej w jesiennych wyborach do Sejmu. Katarzyna Lubnauer walczy o "dwójkę" lub "trójkę" w Łodzi, a podobną pozycję chciałby zająć w innym regionie także Adam Szłapka. Wciąż nie wiadomo, jakie miejsca dostaną mniej znani członkowie partii.