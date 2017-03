I śmieszno, i straszno... Protest Nowoczesnej 'przeciw przemocy władzy'

reklama

Czy to kolejny odcinek serialu "Trudne Sprawy"? Nie, to spot Nowoczesnej. Kilka posłanek i jeden poseł z okazji Dnia Kobiet wzywają do protestu...

Przeciwko "przemocy władzy". Ze spotu Nowoczesnej dowiadujemy się m.in., że kobiety w Polsce zdane są "na łaskę PiS", zaś w Polsce "tylnymi drzwiami wprowadzane jest państwo wyznaniowe". Występują w nim m.in. takie tuzy, jak Joanna Scheuring-Wielgus (tym razem posłanka dobrze się wyuczyła sztucznie recytowanej kwestii i nie protestuje już przeciwko "dyktaturze kobiet"...), protestująca przeciw "ideologii PiS, zakazującej finansowania z budżetu państwa in vitro" Kamila Gasiuk-Pihowicz czy Katarzyna Lubnauer.

Z partyjnymi koleżankami solidaryzuje się AŻ jeden poseł Nowoczesnej. Szkoda, że nie ma Ryszarda Petru i Joanny Schmidt.

Yenn/Youtube, Fronda.pl

8.03.2017, 19:10