I ślubuję Ci - co to oznacza?

- Niektórzy mówią: a po co mi ten ślub, ten świstek od księdza? Ale to nie jest świstek. To Twoja świadoma i wolna decyzja! To nie Bóg wybiera nam żonę/męża. To mu ją/jego sobie wybieramy na naszą odpowiedzialność. Złożenie przysięgi małżeńskiej jest tylko dla ludzi wolnych - mówi ks. Marek Dziewiecki.