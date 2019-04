I o to chodzi!!! Schetyna gra nauczycielami przeciw PiS

Na sobotniej konwencji Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna wygłosił dość schematyczne, pełne bardzo złych emocji przemówienie. Wyróżnia się w nim właściwie tylko jeden moment: radosny okrzyk do protestujących ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP): „Nauczyciele, jesteśmy z Wami!”. „My”, to znaczy Koalicja Europejska, I to tak naprawdę od dawna. W końcu Włodzimierz Czarzasty jest z panem Broniarzem od zawsze (ZNP był oficjalnie częścią SLD, któremu szefuje Czarzasty), Grzegorz Schetyna jest z panem Broniarzem co najmniej od dziesięciu lat, a cała Koalicja Europejska od 2016, kiedy to jej prominenci wraz z Broniarzem szli w marszach Komitetu Obrony Demokracji.