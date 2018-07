I już wiadomo! Kaczyński: Duda naszym kandydatem w 2020

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem ,,Sieci'' mówił między innymi o wyborach prezydenckich w 2020 roku. Były premier rozwiał wątpliwości co do kandydatury, którą wystawi PiS. Jak podkreślił, rządząca partia stawia na Andrzeja Dudę.

,,Gdyby mnie panowie zapytali, kto będzie naszym kandydatem na prezydenta w roku 2020, tobym powiedział, że obecny prezydent. Ale ta decyzja będzie oczywiście oficjalnie podjęta przez radę polityczną lub kongres partii'' - powiedział dosłownie Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był też pytany o ewentualną kontrkandydaturę szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Wyraził przypuszczenie, że były premier i szef Platformy Obywatelskiej w ogóle nie wystartuje, obawiając się, czy będzie w stanie wygrać. Jak wskazał polityk, Tusk lubi pewne sytuacje zwycięstwa.

,,W tej chwili nie ma tej pewności. Sądzę więc, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to nie będzie kandydował'' - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zapewnił też, że dobrze ocenia pracę premiera Mateusza Morawieckiego i dodał, że będzie on prowadził partię do wyborów. ,,Premier, który od razu wszedł, potocznie mówiąc, w ogień, bardzo dobrze się sprawdził [...]. Jest oczywiście, jak każdy z nas, człowiekiem i zawsze są sprawy, które trzeba rozwiązywać, ale to jak szukanie pyłku na pięknym dywanie'' - uznał Kaczyński.

mod/,,Sieci''