I już po żałobie! Obrzydliwe wypowiedzi polityków PO

"Mówiłam moim kolegom w Brukseli, że coś się w Polsce stanie, jakaś straszna rzecz. Wisi nad nami chmura nienawiści od trzech lat. Rzeczywiście osobiście to odczuwałam, przecież wszyscy to wiemy. Wielokrotnie to mówiłam. Natomiast nikt nie przypuszczał, że to doprowadzi do takiego aktu, jak tutaj się stało"-stwierdziła w rozmowie z portalem OKO.press unijna komisarz i była wicepremier, Elżbieta Bieńkowska.