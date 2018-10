I co na to kasta?! ,,Tygodnik Solidarność'' odpowiada Sądowi Najwyższemu

"Tygodnik Solidarność" postanowił odpowiedzieć na napis "Konstytucja" na siedzibie Sądu Najwyższego. Dlatego dzisiaj zaprezentowaliśmy kilkudziesięciometrowy baner z rysunkiem "Dekomunizacja" autorstwa Cezarego Krysztopy, który pojawił się na siedzibie naszej redakcji.

- Baner, który prezentujemy znajduje się na siedzibie "Tygodnika Solidarność" przy ul. Prostej w ścisłym centrum Warszawy. Tutaj bije pracownicze serce Polski. Znajduje się tu biznesowe centrum, powstają liczne biurowce. Postanowiliśmy wyjść z pewnym przesłaniem. Jest to związane z tym, że w ostatnich miesiącach polityka wyszła na ulice. Na rzeźbach, posągach pojawiły się koszulki z napisem "Konstytucja", ułożonym w pewną grafikę, kojarzącą się z pewną grupą polityczną, jaką są Obywatele RP. Ostatnio baner z tym napisem pojawił się także, na będącym rzekomo apolitycznym Sądzie Najwyższym. Chcieliśmy odpowiedzieć na te działania i pokazać to, co o tym myślimy

- powiedział na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Mateusz Kosiński, z-ca redaktora naczelnego portalu tysol.pl i pomysłodawca powstania baneru.

Głos zabrał Cezary Krysztopa, redaktor naczelny portalu tysol.pl i autor grafiki, która znalazła się na banerze.

- Cieszę się w jakimś sensie, że na SN zawisł napis "Konstytucja". Bo to właśnie w Konstytucji zapisane jest, że sprawę wieku emerytalnego sędziów deleguje się z Konstytucji. Martwi mnie jednak, że nie pojawił się tam też napis "Dekomunizacja". Sąd Najwyższy, chociażby za pośrednictwem portretów, które wiszą w holu głównym SN, identyfikuje się on z pewnymi autorytetami, jak Wacław Barcikowski, który był szefem SN w okresie stalinowskim wtedy, gdy SN zatwierdzał wyroki śmierci na Żołnierzy Wyklętych. My się z takim systemem wartości nie utożsamiamy

- powiedział Cezary Krysztopa.

Na konferencji nie mogło zabraknąć także Michała Ossowskiego, redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność".

- Wywieszenie tego baneru jest naszą formą protestu przeciwko upolitycznieniu sądów. Nie do zaakceptowania dla nas jest fakt, że na budynku gmachu sądu nastąpiła taka manifestacja poglądów politycznych. Mamy prawo oczekiwać, że pozostanie wolny od politycznych rozgrywek

- stwierdził Ossowski.

Mateusz Kosiński na koniec skierował swoje słowa do samych Obywateli RP.

- Pokazaliśmy wam, że jesteście daleko w tyle za nami. Wasz transparent jest dużo mniejszy niż nasz. Macie dużo jeszcze do nadrobienia. Zachęcamy też inne redakcje, by dołączyły do nas i również zaprezentowały swoje poglądy