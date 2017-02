'Hoss' już nie stawił się na komisariacie

reklama

Sprawa Arkadiusza Ł., ps. Hoss staje się coraz bardziej bulwersująca. Okazało się, że już nie stawił się na komisariacie. Miał robić to 5 razy w tygodniu, w tym wczoraj, w sobotę. Pomimo tak mało dolegliwego środka zapobiegawczego, zignorował postanowienie sądu.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik sprawę określił jako „tragikomiczną”, bo na wolności przebywa groźny przestępca. Dodał tez, że „nic nie zwalnii sędziego od racjonalnego myślenia”.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie zdecydowało, że zwróci się do rzecznika dyscyplinarnego o ustalenie, czy doszło do przewinienia dyscyplinarnego podczas rozpatrywania wniosku o tymczasowy areszt dla Arkadiusza Ł., ps. Hoss – poinformowała rzeczniczka SO.

Ł. jest, według śledczych, pomysłodawcą jednej z najpopularniejszych metod oszustw – „na wnuczka” i liderem jednej z największych i najprężniej działających w Polsce i z terenu Polski grup zajmujących się tym procederem. Jej członkowie mają na swoich kontach wielomilionowe wyłudzenia; średnio, przy jednorazowych oszustwach, były to kwoty sięgające 40-50 tys. euro.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

12.02.2017, 17:30