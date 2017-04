Horror w Egipcie. Kolejny wybuch w kościele -są ofiary śmiertelne

reklama

Fot. Pixabay, CC0 reklama

Według agencji Associated Press doszło do kolejnego ataku na świątynię Koptów w Egipcie. Śmierć poniosło co najmniej 6 osób.

Tym razem eksplozja miała miejsce w Aleksandrii. To drugi dziś atak terrorystyczny na modlących się chrześcijan w Egipcie. W miejscowości Tanta podczas wybuchu miało zginąć 21 osób.

Jest duże prawdopodobieństwo, że za atakami stoją islamiści, gdyż od dłuższego czasu chrześcijanie w Egipcie znajdowali się na ich celowniku.

Podobne ataki bombowe w grudniu zeszłego roku pochłonęły 25 ofiar.

dam/twitter,Fronda.pl

9.04.2017, 14:05