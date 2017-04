A w Polsce finansowali Nowicką...

reklama

fot. Fibonacci Blue via Flickr, CC BY 2.0; fot. Adrian Grycuk, lic. CC BY-SA 2.0 via Wiki, zdj. edyt. reklama

Skandaliczne doniesienia z USA. Na filmie, który opublikowało przedsiębiorstwo The Center for Medical Progress, pracownica Planned Parenthood targuje się o cenę części ciała zamordowanych w wyniku aborcji dzieci.

Na filmach, które były ujawniane do tej pory, Mary Gatter, prezes Rady Medycznej Dyrektorów w Planned Parenthood Federation of America, informowała, że z zysku za sprzedaż tkanek z pomordowanych w wyniku aborcji dzieci chce kupić samochó marki Lamborghini. Na nowym filmie, gdy dziennikarz incognito proponuje jej 50 dolarów za tkankę jednego dziecka, ta informuje, że to cena sprzed 12 lat.

Chwilę później Gatter pyta dziennikarza, w jakim wieku tkanki chce kupić. Informuje też, że firma dysponuje szczątkami dzieci do 16 tygodnia ciąży. Co więcej, poinformowała, że zajmowała się już sprzedażą tego typu w Los Angeles i dodaje: „jestem temu oddana, myślę, że to świetny pomysł”

W dalszej części filmu dodaje, że technik medyczny będzie musiał przychodzić do PP i pobierać organy takie, jak płuca czy mózg, bo jej pracownicy nie będą się tym zajmować.





PRZYPOMINAMY:

We wrześniu 2011 roku sąd oddalił pozew Wandy Nowickiej przeciwko Joannie Najfeld. Orzekł, że sformułowanie: "Wanda Nowicka jest na liście płac przemysłu aborcyjnego i antykoncepcyjnego" jest całkowicie dopuszczalne.

Istotnie: od 1992 roku Nowicka zaangażowana jest w działalność Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której którego członkiem jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny. W latach 2001-2008 TRR otrzymało od Planed Parenthood ok. 430 tysięcy dolarów.

Poniżej cały film:

dam/PAP,Fronda.pl

28.04.2017, 10:10