Horror! Na dysku polskiego dyplomaty znaleźli niewyobrażalne materiały. Gwałcenie dzieci, mordowanie kobiet w ciąży

Fot. Colin via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Przerażające doniesienia dotyczące byłego dyplomaty, Jarosława G. Udostępniał w internecie filmy, na których w brutalnym sposób wykorzystywane są zwierzęta i dzieci oraz sadystyczną pornografię obrazującą okaleczanie oraz morderstwa – donosi TVP.Info.

Do występowania w filmach porno dyplomata używał także swoją chorą psychicznie żonę. Sam je kręcił i udostępniał w sieci. Jeden z biegłych powiedział:

„Nie widzieliśmy jeszcze kolekcji tak okropnych, brutalnych a wręcz wynaturzonych filmów. Strach pomyśleć, co by było gdyby ten człowiek realizował w rzeczywistości swoje fantazje”

Akt oskarżenia wpłynął właśnie do sądu. Były dyplomata rezydował w Europie oraz Ameryce Południowej. Jego komputer został namierzony podczas międzynarodowej operacji Interpolu. Rozsyłał zdjęcia oraz filmy pedofilskie i zoofilskie. Dopiero po zatrzymaniu wyszło na jaw, że to ledwie czubek góry lodowej.

Prokurator Michał Dziekański, który jest rzecznikiem warszawskiej Prokuratury Okręgowej powiedział portalowi:

„Jarosławowi G., zarzucono posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, a także związanych z prezentowaniem przemocy i posługiwaniem się zwierzęciem, jak również o doprowadzenie żony do poddania się innym czynnościom seksualnym, wskutek wykorzystania jej uzależnienia od alkoholu. Ponadto Jarosława G. oskarżono o nielegalne posiadanie broni i amunicji. Za przestępstwa te grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności”

Dyplomata przyznaje się do posiadania broni oraz amunicji, ale nie do pornografii. Twierdzi, że magazynowała je jego żona. Nie może się obronić, bo od kilku lat nie żyje. Dodał, że na wszelkie filmy wyrażała zgodę. Biegli jednak twierdzą co innego.

Prokurator Dziekański dodaje:

„Analiza zabezpieczonych nośników danych ujawniła materiały pornograficzne o wyjątkowo wynaturzonym charakterze. Nagrania zwierały sceny z udziałem dzieci, a także niezwykle brutalne akty przemocy podczas sadystycznych praktyk seksualnych takie jak okaleczanie i zabójstwa, jak również z wykorzystaniem zwierząt”

Jak podaje TVP.Info – w kolekcji dyplomaty znaleziono sceny brutalnych gwałtów na kilkuletnich dzieciach i filmy pokazujące bestialskie mordowanie kobiet w ciąży. Wykorzystywał także uzależnienie żony od alkoholu i nagradzając ją nim, kazał brać udział w praktykach seksualnych, które nagrywał.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

12.05.2017, 8:55