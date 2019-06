Horror: Ekolodzy - perwersyjni mordercy zabili 2 tys. norek!

Sariel 11.6.19 18:59

Mój znajomy pracował na fermie norek. Ciasne klatki, zdziczałe zwierzęta, okropne warunki. Norki, które nie spełniają ich "wymogów" zabija się często ściskając je mocno w dłoni przez grube rękawice i waląc ich głową o coś ostrego. Znajomy uciekł z roboty po dwóch miesiącach, nie wytrzymał psychicznie



To co zrobili ekolodzy podchodzi pod ekoterroryzm i nie było do końca przemyślane. Ale mimo wszystko może to dać sygnał właścicielom ferm "skończcie z tym ohydnym biznesem, bo to się powtórzy".



Noszenie futer z norek to zgadzanie się na to, żeby te zwierzęta spędzały całe życie w okropnych warunkach a potem zostały, często w bestialski sposób, zabite



Ten problem widzą zarówno ateiści, jak i wierzący. Lewacy i prawacy. Po prostu ludzie z empatią. Nie możemy zgadać się na bestialskie traktowanie zwierząt