Horrendalna lewacka propaganda w Niemczech. Oto, do czego dąży lewica

W Niemczech - za pieniądze podatników - opublikowano poradnik dla nauczycieli, który ma im pomóc tropić skrajnie prawicowe postawy wśród rodziców dzieci. Jak? Jeżeli dziewczynka chodzi do szkoły lub przedszkola w sukienkach i ma warkocze, to znaczy, że jej rodzice są prawdopodobnie skrajnie prawicowymi wyznawcami ideologii volkizmu. Należy zaprosić ich zatem na rozmowę edukacyjną.

Poradnik został wydany przez Fundację Amadeu-Antonio, a wstęp napisała do niego minister rodziny, Franziska Giffey z SPD. ,,Przeżyawmy znaczący wzrost ruchów prawicowo populistycznych'' - ostrzega Giffey. Jak wskazuje, jest ,,ważne, by wczesną edukację kształtować w sposób demokratyczny''.

- w przypadku dziewczynek, gdy noszą sukienki i warkocze, a rodzice w domu zachęcają je do wykonywania zajęć domowych; - w przypadku chłopców, gdy rodzice kładą nacisk na ich rozwój fizyczny.

Według poradnika należy też reagować, jeżeli znajdą się rodzice wyrażający obawy, że w klasie spadnie poziom nauczania z powodu obecności dzieci uchodźców. Takim rodzicom należy "wytłumaczyć", że "ich niepokoje są nieuzasadnione", ponieważ dzięki osiągnięciom "pedagogiki migracyjnej" jest jakoby "wiadome", iż to nieprawda.

Na tym nie koniec. W podręczniku opisuje się też przypadek matki, która narzeka, że jej synkowi... pomalowano w przedszkolu paznokcie. Jeżeli kobieta mówi o ,,bzdurach gender'' i ,,seksualizacji dzieci'', jest to znak, że ,,porusza się lub jest zakorzeniona w kontekście (neo)prawicowych lub fundamentalistycznych ideologii''. Należy zaprosić ją na rozmowę, ale dobrze się do niej przygotować, bo może być ,,burzliwa''; należy zwrócić matce uwagę na ,,prawo do swobodnego rozwoju osobowości'' dziecka.