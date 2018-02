Horngacher zdecydował, kto wystąpi w pierwszym konkursie

Trener polskich skoczków Stefan Horngacher zdecydował, kto weźmie udział w kwalifikacjach do konkursu na normalnej skoczni w Pjongczangu. Będą to: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula. Horngacher podziękował Piotrowi Żyle.



Według dziennikarzy sportowych Stoch, Kubacki i Hula byli pewniakami przed pierwszym konkursem olimpijskim. Horngacher musiał dokonać wyboru jedynie między w ostatnim czasie słabiej prezentującymi się Kotem i Żyłą. Wybrał pierwszego.



Póki co Polacy radzą sobie w Pjongczangu doskonale. Na pierwszych treningach na skoczni normalnej to właśnie biało-czerwoni okazują się dominować - we wszystkich trzech seriach w czołowej trójce było zawsze trzech Polaków.

Na treningach najsłabiej spisał się właśnie Piotr Żyła, w związku z czym przegrał w rywalizacji z Kotem.

mod