Hordy u bram Europy!!!

Turyści z Bliskiego Wschodu podczas wycieczki przez Bałkany, czyli Południowo Wschodnią Europę, w drodze do Niemiec nawiązują z miejscową ludnością bliższe kontakty i ubogacają Europejczyków swoją kulturą, w której poczesną rolę odgrywa ukamienowanie. Na filmie widzimy jak zostaje ubogacony kulturowo policjant z oddziałów, które próbowały powstrzymać nachodźców. Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, że mamy do czynienia z hordami barbarzyńców, to powinien owe wątpliwości porzucić. Należy pamiętać, że nawet Imperium Rzymskie nie przetrwało długotrwałego naporu barbarzyńskich plemion, które przekraczały jego granice. Europa jest na najlepszej drodze by powtórzyć tę historię.

Źródło: FB

17.09.2016, 10:35