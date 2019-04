Homoterroryści w płockim kościele!!!

szkoda slow 25.4.19 11:30

Ale Twoj dom nie jest miejscem publicznym, a kosciol jest... z tego co pamietam kazdy ma prawo wejsc. Co wiecej, jezeli obrazisz kogos w swoim domu na spotkaniu kolegow z osiedla - bo okaze sie ze macie inne poglady o ktorych nie rozmawialiscie wczesniej - ta osoba nadal ma prawo pozwac Cie o znieslawienie. Gej ma prawo wejsc do kosciola i domagac sie dyskusji z ksiedzem na temat nawolywania do nienawisci. Ksiadz nie ma prawa nazywac geja zboczencem - w swietle prawa jest to znieslawienie (niestety nie u was w polsce). Publiczne obrazanie ludzi zyjacych innaczej niz kosciol by chcial jest nawolywaniem do nienawiscie. LGBT to grupa spoleczna zyjaca w ten sposob. Wiec ten kartonik to tez nawolywanie do nienawisci. Jak by napisali "seks homoseksualny" to by mialo sens tak samo jak "seks przedmalzenski"... tylko jakos tego nikt sie nie czepia. Swieci sie znalezli.