Homoseksualne siatki a wykorzystywanie seksualne dzieci

Amerykański ksiądz dr Paul Sullins z Ruth Institute w Lake Charles (Luizjana) przeprowadził badanie na temat związku między nadużyciami seksualnymi a orientacją seksualną księży. Dochodzi do wniosku, że niezwykle ważną rolę w procederze wykorzystywania nieletnich odegrały homoseksualne siatki w seminariach i innych instytucjach. W jego ocenie to nie tyle sam homoseksualizm, co raczej pewne lobby odpowiada w znacznej mierze za skalę nadużyć seksualnych.