Homoseksualizm jest dobry? Pytania do o. Jacka Prusaka

Dla mnie kwestionowanie tego, co na podstawie nauki wiemy o ludzkiej seksualności, jest ideologią. Dla mnie to „jak jest” nie pociąga tego „jak powinno być”. Między nauką a wiarą jest napięcie, ale nie ma sensu redukować go w ideologiczny sposób. Nie można fundamentalistycznie odczytywać biblijnej wizji natury ludzkiej. Np. w czasach św. Pawła nie istniało pojęcie orientacji homoseksualnej czy kategoria choroby alkoholowej, dlatego w jego mniemaniu i pijacy, i mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą królestwa niebieskiego. Gdy czytam Biblię, odnajduję w niej negatywną ocenę stosunków homoseksualnych przede wszystkim w kontekście wykorzystania – młodszego przez starszego czy w prostytucji sakralnej. Nie oczekuję od Biblii wiedzy na temat orientacji seksualnej. Ale z drugiej strony współczesna jej lektura musi się z taką wiedzą liczyć. Za tymi słowami kryje się jednoznaczna sugestia. Św. Paweł nie potępiłby dziś homoseksualizmu, bo dysponowałby dostępem do naukowej wiedzy na temat tego fenomenu.

Rodzi się u mnie wszakże pewna wątpliwość. Co musiałby powiedzieć o homoseksualizmie św. Paweł, by być w oczach ks. Prusaka wiarygodny? Bo skoro – jak kapłan sam przyznaje – nie można oczekiwać od Biblii świadomości współczesnych twierdzeń naukowych na temat homoseksualizmu, to jakimi słowami miałby posłużyć się Bóg? Czy naprawdę można szczerze twierdzić, że surowe potępienie św. Pawła nie objęłoby dziś współżyjących ze sobą dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet, o ile tylko tworzą stały związek i troszczą się o siebie? A jeżeli jednak św. Paweł chciał powiedzieć właśnie to, co wydaje się, że mówi rzeczywiście – to znaczy że wszyscy ludzie, którzy prowadzą nieuporządkowane życie seksualne, nie trafią do nieba? Tak mówi Tradycja Kościoła. By ją obalić trzeba chyba nieco silniejszych argumentów niż arbitralne przypisywanie św. Pawłowi intencji określonych przez współczesną świadomość tematyki genderowej.