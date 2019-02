Homoseksualizm i pedofilia. Trzęsienie ziemi w Kościele katolickim

Stanislaw znad Dunajca 27.2.19 10:40

Bluźniercy piszą: "W KOŚCIELE"

To nie grzechy w kościele, bo po pierwsze, wbrew prawu kościelnemu (są to grzechy, jak wszystkie inne, przeciw Kościołowi),

także nie w świątyni się dokonują,

a jeśli popełniają je pasterze Kościoła, to też nie w Kościele, bo oni sami nie są Kościołem, bowiem i owce są jednakowo członkami Kościoła - czy wszystkie grzechy mają być "w Kościele"?



LUDZIEEE! Uczcie się katechizmu!