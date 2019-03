Homoseksualista masakruje kartę LGBT+ Trzaskowskiego

Homoseksualizm nie jest sprowadzaniem wszystkiego do seksu, jako orientacja charakteryzuje się tym, że osoba tej samej płci czuje pociąg emocjonalny do tej samej płci. To nie jest techniczne uprawianie seksu, to jest czucie pociągu we wszystkich aspektach... Więc jest to także miłość. Tu nigdzie nie ma mowy o miłości