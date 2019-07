Homoparada w Poznaniu. Znów ta sama profanacja!

Byliśmy w Poznaniu, aby pokazać prawdę na temat homoseksualizmu, aby powiedzieć #StopDewiacji. Mieliśmy ze sobą banery informujące o skutkach, jakie niesie za sobą homoseksualny tryb życia. Pokazaliśmy, na co narażeni są ci, którym wmawia się, że homoseksualizm i inne wynaturzenia to norma, na co narażone są dzieci, wpychane wprost w ręce dewiantów i deprawatorów, na co narażony jest nasz kraj, jeśli pozostaniemy wobec agresji lobby LGBT bierni.