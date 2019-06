Homomarsz w Częstochowie. RPD odpowiada Annie Sobeckiej

Kilka dni temu posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Sobecka zwróciła się do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie homomarszu, który wkrótce przejdzie przez Częstochowę. "Impreza" dewiantów ma rozpocząć się i zakończyć na Jasnej Górze. Co więcej, marsz odbywa się w tym samym dniu, co pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Rodziny Radia Maryja. Wezmą w niej udział dzieci z całej Polski wraz z opiekunami.