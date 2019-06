Homoaktywiści tańczą w Warszawie w kółeczku przeciwko... sprzeciwowi wobec pedofilii

Krzysz 3.6.19 14:46

No i bardzo dobrze, że pokojowo sprzeciwiają się przeciwko takiej manipulacji i nadużyciu.



Łączenie pedofilii z homoseksualizmem to tak jakby łączyć totalitaryzmy tylko z radykalną prawicą. Radykalna lewica też w historii tworzyła podobne ustroje.



Zmierzam do tego, że heteroseksualiści też są pedofilami.



A z resztą, proszę się zapoznać ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/85/stanowisko-pts-w-sprawie-rozroznienia-dwoch-pojec-homoseksualizm-i-pedofilia