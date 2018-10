Holland bije na alarm: TVP na granicy faszyzmu!

Czy rzeczywiście Telewizja Publiczna powinna służyć wyśmiewaniu opozycji, więcej: czy powinien kierować nią aktywny polityk partii rządzącej? Tę kwestię należało by jak najbardziej przedyskutować. Inna sprawa, że część dziennikarzy dopatrzyła się w materiale Barbary Pieli (która na ostrze satyry najczęściej bierze właśnie polityków opozycji i związane z nią osoby) czegoś, czego tam po prostu nie było. Mowa oczywiście o postaci "Farmazona", którą m.in. Konrad Piasecki wzął za figurkę Żyda. Zdaniem Holland, "Plastusie" Pieli to "absolutnie faszystowski materiał". Reżyser przyznała, że używa tego określenia ze świadomością, że może za to odpowiedzieć karnie. Podkreśliła, że nie chodzi jej o kukiełkę "Farmazona", ponieważ "wszystkie te figurki są tak ulepione, że można znaleźć odpowiedniki karykatur ze 'Stürmera'"