Holendrzy zabili 17-latkę, bo została zgwałcona

Agnieszka 5.6.19 10:50

To jak rozumiem jest ich rozumienie miłosierdzia. Ciekawe do czego psychoterapeuci tam służą - do wydawania orzeczeń potrzebnych przy zmianie płci?

Islamskie barbarzyństwo według holenderskiego kodeksu moralnego jest zapewne jeszcze większym miłosierdziem, bo zgwałconą dziewczynę "uwalnia się" od cierpień nawet bez dodawania jej rozterek czy się zabić czy nie...

Tylko to chrześcijaństwo takie okrutne.

Makabra...