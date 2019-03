Hołdys skandalicznie o księżach!!! 'Niech sobie uprawiają samogwałt, ale o seksie się nie wypowiadają'

Czy Polacy są szczęśliwi- a raczej: dlaczego NIE są? Na to pytanie starał się- jak zwykle przy wtórze chichotów prowadzącego- odpowiedzieć Zbigniew Hołdys w programie "Onet Rano". W rozmowie z Jarosławem Kuźniarem muzyk w obrzydliwy sposób atakował Kościół i księży.

"Jest w naszej kulturze coś niestety paskudnego, że żyjemy w czymś, co religia trochę narzuca, ale myślę, że ona nie jest tutaj najważniejsza, bo to jest po prostu tradycja – w poczuciu winy, grzechu i podobnych atrybutów"-przekonywał.

"Kapłani powinni trzymać się od tych spraw z daleko. Normalnie uprawiać samogwałt, żeby im było lżej w życiu"- stwierdził były członek zespołu Perfekt. Gość programu "Onet Rano" zastanawiał się również nad etymologią słów "samogwałt" i "srom". Później dodał, że ciekawi go, skąd się wzięła nazwa "PiS', co wywołało u Kuźniara atak śmiechu. Prowadzący ocenił, że zapewne z "samomiłości" i "narcystycznego podejścia do świata".