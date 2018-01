Holandia: Strzelanina w centrum Amsterdamu

Nie wiadomo, co było powodem strrzelaniny, cały czas trwa akcja policyjna.

Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, dr Wojciech Szewko poinformował na Twitterze, że do strzelaniny doszło przy Grote Wittenburgerstraat w Amsterdamie, nie ma potwierdzenia szczegółów incydentów, wszystkie media lokalne informują natomiast o "wielu strzałach", potwierdzają l. ofiar (1+2) oraz info o nieznanej przyczynie incydentu oraz o "b dużej" obecności policji i służb bezp."

BREAKING NEWS: Dutch media is reporting that multiple shots have been fired in Amsterdam and that multiple people have been wounded. @telegraaf reports that there is a big emergency service response.

DEVELOPING... pic.twitter.com/YkTDzXAlCW

— BNL NEWS (@BreakingNLive) 26 stycznia 2018