Holandia: Nawet 80 żołnierzy IS może szykować zamach

Szef agencji koordynującej prace służb bezpieczeństwa Holandii Dick Schoof powiedział, że Państwo Islamskie dysponuje w Europie około 60-80 terrorystami, którzy przygotowują zamachy.

Do tego dochodzą setki osób, które powróciły z walk w Syrii i Iraku w szeregach tej organizacji oraz osoby, które chciałyby wyjechać, ale pozostają w Europie, ponieważ Państwo Islamskie wezwało swoich zwolenników, by zamiast wyjeżdżać przeprowadzali zamachy na terenie Unii. Do Holandii powróciło

Działania przeciwko ekstremistom obejmują zarówno karanie osób, które powróciły z Bliskiego Wschodu – skazywanych niekiedy na kary do 6 lat więzienia – a także działania mające poprawić relacje ze społecznością muzułmańską. Wg Dicka Schoofa społeczność muzułmańska lepiej rozumie niebezpieczeństwo ekstremizmu i terroryzmu, czego dowodem jest m.in. niedawne wezwanie holenderskiej Federacji Meczetów, która rozesłała list, ostrzegający przed niebezpieczeństwami „mowy nienawiści” w meczetach.

19.11.2016, 17:50