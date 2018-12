Holandia: Islamskie rządy. Muzeum ukrywa chrześcijańskie obrazy

Według informacji podawanych przez portal 16 grudnia w Centralnym Muzeum w Utrechcie otwarta zostanie nadzwyczajna wystawa siedemdziesięciu dzieł wielkiego włoskiego malarza Caravaggia oraz jego uczniów, w tym rodowitych utrechtczyków, zatytułowana „Utrecht, Caravaggio i Europa”. Wypożyczył na nią obrazy Watykan - w tym słynne ,,Złożenie do grobu''. W Muzeum pojawi się też medytujący św. Hieronim wypożyczony przez hiszpański Montserrat. Obrazów tych jeszcze nigdy nie prezentowano w Holandii, stąd wystawa ma szansę cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Jak przkeonywał jeden z działaczy partii, zresztą wykładowca akademicki dr Jelle Bouwhuis, muzułmanie ,,nie mają problemu z obrazami chrześcijańskimi'', ale chcą, by islam zyskał nowe prawa - na przykład by założono w Utrechcie szkołę islamską. ,,Jeśli każdemu w mieście wolno wieszać obrazy chrześcijańskie, to każdy musi też mieć możliwość wyrażania innych religii w przestrzeni publicznej'' - dodaje Bouwhuis.