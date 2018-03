Hofman ostrzega PiS: Tak można przegrać wybory

„Ja bym go nie bagatelizował” - skomentował na antenie Radia Zet wyniki ostatniego sondażu Kantar Millward Brown SA były polityk Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman.

Według owego sondażu przeprowadzonego na zamówienie TVN24 PiS zaliczył ogromny spadek - aż o 12 pkt. proc. i obecnie liczyć może na 28 proc. poparcia. PO z kolei na 22 proc. - zyskuje 6 pkt. proc.

Według Adama Hofmana danych tych nie należy bagatelizować:

„ Jeden sondaż to jeden sondaż, co więcej zrobiony metodą push polling, że najpierw się pyta o te podwyżki (dla ministrów – red.), aczkolwiek ja bym go nie bagatelizował”.

Jak zauważa – według tego sondażu dla TVN24 PO i Nowoczesna mają takie poparcie jak PiS, a już w połączeniu z SLD – większość. Według niego myli się ten, kto w kierownictwie PiS uważa, że opozycja nie pójdzie do wyborów zjednoczona:

„Opozycja zrobi wszystko, żeby wygrać z władzą, nawet za cenę oddania swoich ambicji, no widać to po sejmikach”.

Według Hofmana jeśli kierownictwo PiS nie zauważy tej zmiany trendu, PiS może wybory przegrać.

dam/Radio Zet,Fronda.pl