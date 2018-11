Hofman ocenia PiS: Znakomita decyzja ws. SN

,,Ja akurat przyjąłem to, z myślą, że jest tam jeszcze racjonalność. Bo często, jak jesteśmy w walce politycznej to często ta racjonalność gdzieś niknie. A to się okazało, że jednak ona istnieje i to jest bardzo ważne'' - powiedział Hofman, dodając, że to ,,bardzo dobrze, że się wycofali''.

,,Część elektoratu jest skołowana. To za chwilę to minie, a szczególnie, że mamy pewien chaos komunikacyjny, więc to jest dobry moment, żeby to zrobić. A nawet gdyby tak się nie stało, to w maju-czerwcu apogeum kampanii do Parlamentu Europejskiego. Mamy decyzję Komisji Europejskiej i wybory parlamentarne tylko pod tym znakiem. Pod tym uściśnięciem'' - dodał były polityk PiS.

Jak wskazał, nawet jeżeli temat ,,Polexitu'' nie został całkowicie ucięty, to jednak zdecydowanie zmniejszono siłę jego rażenia.,,Przynajmniej utrudniamy drugiej stronie prowadzenie tej narracji i możemy prowadzić kampanię do Parlamentu Europejskiego tak, jak chcemy, a nie tak, jak nam każą'' - wskazał Hofman.

Były poseł mówił też, że w jego ocenie rekonstrukcja rządu przed wyborami jest przesądzona. ,,To jest dobry moment, żeby zrobić nowe otwarcie'' - mówił w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Hofman zaznaczył, że nie chodzi o to, to najbardziej szkodzi, ale o to, kogo można ,,wyjąć'' z rządu tak, by nie rozsypała się cała konstrukcja polityczna.