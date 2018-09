Hofman ocenia kampanię PiS i mówi o wizycie Dudy w USA

Adam Hofman mówił w rozmowie z RMF FM o kampanii wyborczej PiS do samorządów oraz Andrzeja Dudy na prezydenta. Jak wskazywał, granie przez opozycję polexitem to czysty absurd. Może rusza to jeszcze jakoś wielkomiejski elektorat, ale przecież ,,nikt nie wierzy, że Polskę można wyprowadzić z Unii Europejskiej w krótkiej perspektywie''. Co więcej, mówił Hofman, ,,Unia... już nie jest takim zewnętrzem, do którego się modlimy. Widzimy jego wady, dostrzegamy, możemy je skrytykować, możemy się postawić. Po prostu Unia ma swoje problemy i widzimy, że to jest normalny organizm polityczny''.

Ekspert zastanawiał się, jaki pomysł na swój wizerunek ma Duda. Jak wskazywał, widać ciągłe wahanie, między ,,księdzem'' a ,,kumplem''. ,,Na razie jest cały czas próba znalezienia, czy to ma być w vox populi czy vox Dei. To nie wiadomo, czy to bardziej mówi nam ksiądz proboszcz czy kolega Andrzej. Bo tak sobie trzeba powiedzieć, czy to jest nasz ksiądz proboszcz, czy to jest nasz kumpel? Najlepiej, żeby był kumpel, to Polacy lubią tego kumpla'' - stwierdził.

Hofman bardzo wysoko ocenił też kampanię wyborczą PiS w samorządach. ,,Kampania PiS jest dobra, nawet bardzo dobra. I stąd te sondaże, to jest efekt dobrego rozpędzenia kampanii. Szczególnie, że w lustrze, czyli po drugiej stronie, na razie mamy sporą pustkę kampanijną. Tam nie ma nic, nie wykorzystuje się żadnych sytuacji, żeby jakiś kontrapunkt stworzyć, a sztab PiS się rozpędza. Rozpędza powoli, powoli, ale jak dobra maszyna i tego są efekty w sondażach, na razie to widać'' - mówił.

Jak wskazał, PiS działa przemyślnie, bo tam, gdzie elektorat jest bardziej prawicowy, jedzie Jarosław Kaczyński, a gdzie mniej - Mateusz Morawiecki.

Skomentował też krótko wizytę Andrzeja Dudy w Białym Domu. ,,Jeśli mamy szczyt Trójmorza i mamy prezydenta Dudę w tym samym czasie u Donalda Trumpa, to to trzeba czytać razem. A trzeba tak czytać, że ta gra na wzmacnianie pozycji Polski poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi się na poważnie zaczęła, w kontekście Unii oczywiście'' - mówił.

