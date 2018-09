HIT internetu!!! Pierwsza Dama kontra KODziarze

Czy środowisko antyPiS jest konsekwentne? W pewnych kwestiach można mieć co do tego sporo wątpliwości, jednak jeżeli chodzi o zakłócanie wydarzeń z przedstawicielami władz państwowych, konsekwencja jest wręcz uderzająca!

Pierwsza dama RP 😕 pic.twitter.com/AWMuvNxiJa

— Mischa (@m_ql2_8) 26 września 2018

Zdania co do reakcji Agaty Dudy były raczej podzielone. Pierwsza Dama, wychodząc w towarzystwie małżonka z limuzyny, minęła tanecznym krokiem skandujących KODziarzy i z gracją pomachała do zebranych. Jedna z zebranych osób nagrała całą sytuację, a film robi furorę w sieci.

Można oczywiście zastanawiać się, czy tego rodzaju zachowanie przystoi Pierwszej Damie towarzyszącej prezydentowi podczas oficjalnej wizyty, czy też nie, tym niemniej można zastanawiać się również nad zachowaniem protestujących.

