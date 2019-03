HIT! Dla posła Nowoczesnej flaga Polski to symbol PiS

#Meysztowicz: Jeżeli to ma być chociaż pozór neutralności programu i pańskiej osoby, to nie chciałbym, żeby pan obnosił się ze znakiem którzy kojarzy pana z PIS@WojciechMucha: Co mnie kojarzy?#M: Znaczek który ma pan w klapie

-Flaga polski kojarzy mnie z PiS?#M: To symbol PiS pic.twitter.com/x4lRkKSeqV