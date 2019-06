Hiszpania: Migranci wywołali zamieszki w porcie

Nielegalni przybysze wdarli się do portu, by wejść na statki odpływające do Europy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Maroka. Wśród nich są osoby niepełnoletnie - poinformowała hiszpańska policja. Zatrzymano członków ponad 60-osobowej grupy, która wdała się w bójkę z funkcjonariuszami. Policjanci podjęli interwencję po zgłoszeniu od władz portu o dużej liczbie osób, które przedostały się na teren sąsiadujący z falochronów. Jak się okazało w toku śledztwa, migranci próbowali ukryć się tam, aby następnie nielegalnie wejść na statki odpływające do Europy.