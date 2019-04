'Historia to wszystko podsumuje'. Dyrektor szkoły krytycznie o strajku nauczycieli

I Pani to porównuje do protestu nauczycieli? Czy wy już całkiem zwariowaliście? Z szacunku dla tych ofiar wszystkich wojen, dla tych dzieci, które ginęły, pohamowalibyście się przed takimi porównaniami. W wolnym, demokratycznym kraju każdy ma prawo do protestu. My mamy prawo strajk popierać lub nie. Ale na litość boską, skończcie z tym dramatyzowaniem, z tym robieniem z nauczycieli potworów, skończcie z tą pogardą.

