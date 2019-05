Jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa w Polsce – cudowny obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze. Przeżył wiele wojen, profanacji i sytuacji poważnego zagrożenia. Nie starczyłoby miejsca na to, by streścić jak wiele cudów prywatnych i publicznych dokonało się za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten jest w pewnym sensie niewytłumaczalną po ludzku tajemnicą. Do jasnogórskiego sanktuarium od setek lat pielgrzymują miliony ludzi z całego świata…