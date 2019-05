Historia medalu Klepackiej. Szyc strzelił ślepakiem!!!

ł 30.5.19 19:22

Niemiec, Amerykanin oraz Ateista Dumny Gej założyli się o to, kto dłużej wytrzyma w pakamerze ze skunksem. Pierwszy wszedł Niemiec i po 30 sekundach wynieśli go nieprzytomnego. Drugi wszedł Amerykanin, niestety niewiele dłużej wytrzymał i odwieziono go na detox. Trzeci wszedł Ateista Dumny Gej i ku ogólnemu zdziwieniu zupełna cisza. Jak to długo trwało nikt nie pamięta, ale jedno jest pewne, że skunksa wywlókł z pakamery miejscowy weterynarz. Natomiast Ateista Dumny Gej spokojnie odpoczywał na pryczy. Zapytany o to co się stało ze skunksem- odpowiedział: ” ja nie ponimaju, ale wiem jedno, że gdy tylko zacząłem ściągać onuce to skuns nie wydierżał”.