Historia alternatywna: Wybory parlamentarne w 2015 r. wygrała PO...

Rok 2015, 25 października: PO odnosi trzecie pod rząd zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Wprawdzie ponownie będzie musiało dzielić władzę z PSL, ale to bez znaczenia. Wystarczy potwierdzić, że "Krusu nie ruszymy", a lojalność ludowców będzie zapewniona. Dziś, rok po tych wyborach mamy taką oto sytuację:

Liczba kilkanastu tysięcy imigrantów rozmieszczonych w kilkudziesięciu obozach na terenie Polski stale rośnie. Wkrótce zacznie się proces łączenia rodzin powiększając liczbę przybyszów ok 10-krotnie. Wprowadzono zasadę, że zasiłki wypłacane są jedynie na terenie obozów, to zniechęciło uchodźców do wyjazdu w Polski. Wprawdzie doszło do pierwszego zamachu: ukryty w tłumie przybyszów islamista rzucił się z nożem na ludzi wysiadającycyh z autobusu miejskiego, ale nie należy tego łączyć z imigrantami. Pardon: z uchodźcami, bo to jedynie ksenofobiczni prawicowcy ciągle używają terminu imigranci. To smutne wydarzenie to wina nieodpowiedzialnej pisowskiej opozycji, która zamiast popierać humanitarne przyjmowania uchodźców buduje negatywne emocje społeczne. Niektórzy uchodźcy spotkali się z niechętnymi reakcjami mieszkańcami Polski, a to budzi agresję. Gdyby PIS zachowywał się odpowiedzialnie, do tego zamachu dokonanego przez islamistę nie doszłoby.

Premier Ewa Kopacz w ramach solidarności europejskiej zgłosiła chęć przyjęcia do Polski wszystkich mieszkańców dżungli w Calais w liczbie ok 10 tysięcy. Francja wdzięczna okazaniu tak szczodrej pomocy w trudnych chwilach, ustami prezydenta Hollanda podziękowała Polsce, zapewniono zorganizowanie obchodów przyjaźni polsko-francuskiej oraz wsparcie dla kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Szef MON Siemoniak wspólnie ze swoich francuskim odpowiednikiem wziął udział w uroczystościach związanych z pierwszą dostawą śmigłowców Caracal. Pojawiające się negatywne głosy opozycji nt. dziwnej konstrukcji przetargu, wysokich cen oraz lekceważenia istniejących już w Polsce fabryk śmigłowców innych oferentów zostały potępione przez pluralistyczne stacje telewizyjne: TVN, PolSat i TVP. Wszystkie przyznały, że postawa PISu przynosi wstyd dla Polski. Podobne w tonie były teksty w GazWyb.

W Warszawie nie wybuchła żadna afera reprywatyzacyjna. Pojawiające się komentarze w opozycyjnych mediach o kradzieży setek nieruchomości, media głównego nurtu uznały za szukanie sensacji. Warszawski Ratusz przyznał, że dochodziło do nieprawidłowości, ale na znacznie mniejszą skalę, zaś HGW jest zdeterminowana, aby wszystko wyjaśnić. Szef stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przegrał proces i musi wycofać opublikowaną mapę warszawskiej "reprywatyzacji" oraz przeprosić osoby na niej umieszczone.

W Szczecinie zainaugurowano powołanie szpicy NATO, która wprawdzie będzie stacjonować w Hiszpanii, ale w razie zagrożenia może w ciągu kilku tygodni znaleść się w Szczecinie, korzystnym strategicznie miejscu tuż przy granicy Niemiec. Wprawdzie wobec zagrożenia rosyjskiego rządy: Litwy, Łotwy i Estonii domagały się stałej obecności NATO, ale wobec braku forsowania takiego postulatu przez Polskę, koncepcję odrzucono. Rząd Ewy Kopacz w mediach krajowych potwierdził, że oczekiwanie stałej obecności NATO na terenie Polski i krajów nadbałtyckich jest nierealne i niewskazane. Prezydent Komorowski w wywiadzie dla TVN pouczył lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego, że polityka to sztuka osiąganie tego co możliwe.

Zorganizowano uroczyste obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Rzepliński udekorowany został Orderem Orła Białego, w uroczystościach wzięło udział kilkudziesięciu prezesów TK z innych krajów. Kraje, które same takiej instytucji nie posiadają takiej jak Holandia i Wielka Brytania były reprezentowane przez stosownych ministrów. Parlament Europejski wydał odezwę podkreślającą silną pozycję demokracji w Polsce. Prof. Rzepliński zadeklarował bliską współpracę z rządem Ewy Kopacz, tak aby orzeczenia TK stanowiły wsparcie dla ofiarnej pracy rządu. Wręczono kwiaty wdowie po gen. Jaruzelskim, pomysłodawcy utworzenia TK w PRLu.

HGW przyznała, że bardzo jej zależy na wybudowaniu pomnika ofiar Katastrofy Smoleńskiej, zaś idealnym miejscem byłoby podwarszawskie Piaseczno. To byłby szlachetny gest stołecznego Ratusza wobec miasta przylegającego do Warszawy. Niestety na przeszkodzie w realizacji tego ambitnego planu stoi nieodpowiedzialna i awanturnicza polityka PISu. HGW podkreśliła, że Lech Kaczyński bardzo lubił Piaseczno, choć rzadko tam bywał.

Warszawski Marsz Niepodległości 2016 został odwołany. Uznano, że stanowi on zagrożenia dla spokoju i ładu społecznego Warszawy. Spontanicznie pytani podczas sondy ulicznej mieszkańcy Poznania w wykazali pełne zrozumienie.

Zorganizowano uroczystości "Facebook Polska 2016" z udziałem viceprezydenta korporacji Facebook oraz członków rządu. Ewa Kopacz w uroczystym przemówieniu podkreśliła, że Facebook może zawsze liczyć na przychylność polskich władz. Facebook w oficjalnym oświadczeniu stwierdził, że zamknięcie wszystkich profili fejsbukowych założonych przez narodowców i konserwatywnych katolików nie ma związku z tą uroczystością, a osoby które kierując się regulaminem FB taką decyzję podjęły w uroczystości nie uczestniczą.

Obchody rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 odbyły się przy wspólnym udziale przedstawicieli rządu Rosji i Polski. Otwarte Muzeum II WŚ w Gdańsku powiela koncepcję wojny jako wspólnej tragedii Polski i Niemiec, pod hasłem: "śmierć wszystkich zrównuje". Stanowi to odpowiedź na proponowaną przez prawicę egoistyczną wizję Polski jako ofiary IIWŚ.

ABW skontaktowało się z wdową po gen. Kiszczaku, aby odebrać teczkę agenta Bolka. Wdowa w obszernym wywiadzie dla GazWyb podziękowała za uroczystości państwowe na Powązkach Wojskowych i uroczysty pogrzeb generała oraz zapewniła, że w archiwach męża nia znajdowały się żadne interesujące dokumenty.

Rząd powołał specjalną komisję składającą się z autorytetów, aby wytłumaczyć społeczeństwu dlaczego proponowany przez PIS program 500+ jest niemożliwy do wprowadzenia. TVN, PolSat i TVP podkreślają, że nawet gdyby PIS wygrał wybory 2015, nie mógłby tego zrealizować, zaś jedynie słabo wykształceni obywatele mogli uwierzyć w tą obietnicę.

Związek Nauczycielstwa Polskiego pracuje z rządem PO nad wprowadzeniem obowiązku szkolnego od 5 roku życia. Taki projekt zapewni wcześniejszy start młodych Polaków na konkurencyjnym europejskim rynku pracy oraz obroni miejsca pracy nauczycieli, zagrożone wobec kryzysu demograficznego.



To by było na tyle. Polska po trzeciej kadencji PO/PSL i drugiej prezydenta Komorowskiego bez wątpienia byłaby inna. Może dla niektórych lepsza. Jak mawiają zwolennicy spokoju: "przynajmniej nie byłoby tylu afer".

MaSZ/ naszeblogi.pl

30.10.2016, 17:15