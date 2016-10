Histeria Schetyny w TVN24. Znów 'argumentum ad Hitlerum'...

reklama

reklama

Lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Jeden na jeden" w TVN 24. I po tym histerycznym występie wszystko wskazuje na to, że PO szybko z roli Opozycji Totalnej nie wyjdzie.

Rozmowa zaczęła się od kwestii reprywatyzacji. Zdaniem Schetyny nie jest to najlepszy moment na dymisję Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdyż prezydent Warszawy "ma swoją rolę do spełnienia". To znaczy, musi wyjaśnić nieprawidłowości wokół reprywatyzacji. Choć właściwie to ma czyste konto. A może nie...

"Jeżeli dzisiaj, jutro, w tych dniach pani prezydent zrezygnowałaby z jakichś powodów, to znaczy, że pokazałaby, udowodniłaby, że nie chce dojść do prawdy, czyli ma coś do ukrycia. Ona dzisiaj nie ma prawa uciec i powiedzieć: to nie moja sprawa. Musi od początku do końca pokazać jeszcze raz i wyjaśnić swoją sytuację"-mówił Schetyna, za chwilę dodając, że w zasadzie to Gronkiewicz-Waltz nie ma nic do ukrycia.

"Pani prezydent nadal nie ma nic do ukrycia ale prosi o powtórne sprawdzenie,żeby nie byo wątpliwści"- tłumaczy szef PO. Zdaniem Grzegorza Schetyny, "znowu prawo jest używane w sposób instrumentalny przeciwko komuś".

Nie zabrakło sztandarowego argumentu opozycji. Po "argumentum ad Hitlerum" Schetyna sięgnął w odpowiedzi na słowa Bogdana Rymanowskiego, że komisja ds. reprywatyzacji najprawdopodobniej powstanie, gdyż PiS ma większość w Sejmie.

"Nie przzypomnę już, kto w 33 wygrał wybory w Niemczech…"-powiedział lider Platformy, po czym szybko wycofał się ze swoich słów.

Zdaniem Schetyny, Sławomir Nowak "zakończył pewien etap swojego życia(...) Skończył z polityką, wybrał ciekawą ofertę pracy zagranicą", jednak wcale nie ze strachu przed odpowiedzialnością w Polsce.

Do zakończenia pewnego etapu w swoim życiu lider PO wezwał również szefa MON, Antoniego Macierewicza. Grzegorz Schetyna, mówiąc o "kabarecie" i "kompromitacji PiS" jednocześnie zapewnił o współpracy z Lechem Wałęsą.

Czyli "Na Zachodzie bez zmian". Hanna Gronkiewicz-Waltz niewinna, PiS zły i jeszcze ten straszny Macierewicz... A może czas na jakiś konkretny pomysł?

JJ/TVN24, 300Polityka, Fronda.pl

26.10.2016, 8:30